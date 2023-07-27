خطة طوارئ كورية لمواجهة التقلبات المحتملة للقطاع المالي بعد رفع الفائدة الأمريكية

تراقب كوريا الجنوبية عن كثب التقلبات المحتملة في القطاع المالي بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأساسية، ما يصعد الفجوة بين أسعار الفائدة الرئيسة في البلدين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء رفع أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار نقطة مئوية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 2001.

وأوضح تشو كيونج-هو وزير المالية الكوري أن الحكومة ستواصل توخي الحذر، حيث لا تزال هناك شكوك في السياسات النقدية المستقبلية للولايات المتحدة والدول الرئيسة الأخرى، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وقال وزير المالية إن الحكومة والبنك المركزي سيواصلان العمل معا وتنفيذ خطة طوارئ إذا لزم الأمر.

ورفع معدلات الفائدة الرئيسة في أمريكا لتراوح من 5.25 إلى 5.5 في المائة يصعد الفجوة بين البلدين حاليا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.75 - 2.0 نقطة مئوية.

وأكد وزير المالية أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن السوق الكورية الجنوبية لا تزال مستقرة، على الرغم من وجود مخاوف متزايدة بشأن التدفق المحتمل لرأس المال من السوق المالية الكورية.

وأضاف أنه فيما يتعلق بتدفق رؤوس الأموال إلى الداخل والخارج، إضافة إلى سوق الصرف الأجنبي فمن المعروف على نطاق واسع أنها تتأثر ليس فقط بفجوة أسعار الفائدة، ولكن أيضا بالظروف الاقتصادية والمالية في البلاد وخارجها.

كما شدد على أن المستثمرين الأجانب لا يزالون يثقون بالاقتصاد الكوري الجنوبي على الرغم من هذه المخاوف.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية حصلت على أكثر من 22 تريليون وون كاستثمارات أجنبية، كما يظل الوون الكوري مستقرا بما يتماشى مع قيمة العملات الرئيسة الأخرى على الرغم من التوقعات بشأن التوسع الإضافي في فجوة الأسعار بين الداخل والخارج.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي أن التداول اليومي للعملات الأجنبية FX من قبل البنوك في كوريا الجنوبية سجل أعلى مستوى فصليا على الإطلاق في الربع الثاني من العام بسبب زيادة الطلب من معاملات الأوراق المالية الأجنبية.

وبلغ حجم التداول اليومي للعملات الأجنبية، بما في ذلك تداول عقود الاشتقاق، في المتوسط 69.37 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بـ 66.83 مليار دولار في الربع السابق، وفقا لبيانات بنك كوريا.

وهو يمثل أكبر معدل تعاملات ربع سنوي منذ أن بدأ تجميع البيانات ذات الصلة بموجب المعايير الإحصائية المعدلة للعملات في 2008. ونتج النمو عن زيادة تداول الأوراق المالية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب.

وبلغ متوسط حجم التداول اليومي في سوق العملات الأجنبية الفورية 28.47 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة 7.6 في المائة عن الربع السابق. وأظهرت البيانات أن رقم العقود الاشتقاقية لتداولات العملات الأجنبية ارتفع أيضا 1.3 في المائة إلى 40.9 مليار دولار.