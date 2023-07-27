الصين تدرس تطوير منصة حصرية من السندات ذات العائدات المرتفعة لدعم شركات التكنولوجيا

قال جانج تشينج سونج نائب محافظ البنك المركزي الصيني في إحاطة صحافية، إن الصين دعت القطاع المالي إلى تقديم مزيد من الدعم لشركات التكنولوجيا لتحفيز الابتكار.

وأضاف تشينج سونج أن الصين ستدفع من أجل توفير القروض المتعلقة بالتكنولوجيا للحفاظ على النمو السريع، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وتابع أن الصين تحث البنوك على دعم عمليات الدمج والاستحواذ المتعلقة بالتكنولوجيا. كما أنها تشجع هيئات المعاشات على الاستثمار في صناديق رأس المال الاستثماري.

وتدعم الصين الشركات الناشئة غير المدرجة في البورصة لجمع الأموال من خلال إصدار السندات، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وستدرس الصين تطوير منصة حصرية من السندات ذات العائدات المرتفعة لتلبية احتياجات شركات التكنولوجيا الصغيرة ومتوسطة الحجم لجمع الأموال.

وفي سياق الشأن الصيني، تراجعت أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين بوتيرة أبطأ في حزيران (يونيو) الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية.

وسجلت الشركات الصناعية، التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل "2.81 مليون دولار"، أرباحا مجمعة بلغت 719.76 مليار يوان في الشهر الماضي، بانخفاض 8.3 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يعد أقل من الانخفاض المسجل في أيار (مايو) الماضي والبالغ 12.6 في المائة.

وقال سون شياو، الإحصائي في الهيئة المذكورة، إنه مع سريان السياسات المعززة للنمو الاقتصادي، استمر الإنتاج الصناعي في التحسن، وحافظت أرباح الشركات على اتجاه الانتعاش في الشهر الماضي.

وفي النصف الأول من العام الحالي، انخفضت أرباح الشركات الصناعية الصينية 16.8 في المائة على أساس سنوي، وهي أقل بنسبة 4.6 نقطة مئوية عن الانخفاض المسجل في الربع الأول.

وخلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى يونيو الماضيين، سجل قطاع الصناعات التحويلية أداء أفضل، مع تقلص انخفاض أرباحه 9.4 نقطة مئوية عن الربع الأول.

وشهد مصنعو المعدات ارتفاعا في الأرباح المجمعة بنسبة 3.1 في المائة في الأشهر الستة الأولى، وهو ما مثل زيادة قدرها 20.8 نقطة مئوية على الربع الأول وغير منحى الانخفاض.

وانخفض مؤشر أسعار الخدمات اللوجستية البرية في الصين في يونيو، حيث تجاوز نمو العرض نمو الطلب، وفقا لما أظهرته بيانات الصناعة.

وجاء المؤشر عند 102.4 الشهر الماضي، منخفضا 0.17 في المائة عن الشهر السابق ومنخفضا 0.32 في المائة على أساس سنوي، وفقا لمسح أجراه الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات ومجموعة قوانغدونغ لينآن اللوجستية.

وانخفض المؤشر الفرعي للخدمات اللوجستية الكاملة للشاحنات، والذي يقيس بشكل أساسي السلع السائبة والنقل الإقليمي، بنسبة 0.19 في المائة على أساس شهري، بانخفاض قدره 0.33 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للمسح.

وتوقعت البيانات أن يتقلب المؤشر على مستوى منخفض في المستقبل، بالنظر إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والظروف الجوية غير المواتية في مناطق متعددة ستؤثر في النقل البري.

إلى ذلك، شهد ميناء إرنهوت، أكبر ميناء بري حدودي بين الصين ومنغوليا، تضاعف صادراته من الفاكهة والخضراوات إلى منغوليا من حيث الحجم والقيمة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وفقا للجمارك المحلية.

وقالت جمارك إرنهوت إن إجمالي الصادرات خلال الفترة بلغ 55 ألف طن بقيمة 100 مليون يوان "نحو 14 مليون دولار".

وعلى بعد نحو 714 كيلومترا من العاصمة المنغولية أولان باتور، يتولى ميناء إرنهوت في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين معظم واردات منغوليا من الفاكهة والخضراوات.

منذ أن أطلق الميناء "قناة خضراء" للمنتجات الزراعية بين الصين والمنغوليا في 2018، صدر ما يقرب من 422 ألف طن من الفاكهة والخضراوات، بقيمة أكثر من 600 مليون يوان، من الصين إلى منغوليا.

في غضون ذلك، سجل حجم رحلات الركاب عبر الطرق البرية والممرات المائية في الصين نموا قويا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، حسبما أظهرت بيانات من وزارة النقل.

وذكرت الوزارة أنه تم تسيير 1.75 مليار رحلة ركاب عبر الطرق البرية في البلاد خلال هذه الفترة، بزيادة 17.5 في المائة على أساس سنوي.

وفي الفترة نفسها، بلغ إجمالي رحلات الركاب عبر الممرات المائية في الصين 97.48 مليون رحلة، بزيادة 160.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي أيار (مايو) وحده، ارتفع عدد رحلات الركاب عبر الطرق البرية 46.7 في المائة على أساس سنوي، وارتفع عدد رحلات الركاب عبر الممرات المائية 269.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2022، بحسب تلك البيانات.

من جهة أخرى، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي، إنه تم تخصيص مبلغ إضافي قدره 3.1 مليار يوان "435.4 مليون دولار" من الميزانية المركزية لدعم المشاريع التي توفر العمل بصفته نوعا من الإغاثة للمحتاجين.

من بداية العام إلى منتصف يونيو، بلغ إجمالي الاستثمارات الجديدة 7.8 مليار يوان وفقا لبيانات اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وسيتم استخدام هذه الأموال لدعم 559 مشروعا للإغاثة بالعمل في 22 منطقة على مستوى المقاطعة في وسط الصين وغربيها، ما سيمكن أكثر من 100 ألف شخص محتاج من المشاركة في مشاريع البناء وزيادة متوسط الدخل بنحو عشرة آلاف يوان.

حتى الآن، خصصت السلطات الصينية ما مجموعه 10.9 مليار يوان في 2023 لدعم برامج الإغاثة بالعمل. بعد تنفيذ هذه المشاريع، من المتوقع أن تدفع أكثر من ثلاثة مليارات يوان كأجور، ما يساعد نحو 300 ألف شخص في المناطق الريفية على العمل في الموطن.