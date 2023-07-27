روسيا تعرض على إفريقيا الحبوب بالمجان .. وبوتين يؤكد: لا نزال موردا موثوقا للغذاء

وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى افتتاحه قمة بين روسيا وإفريقيا في سان بطرسبرج في شمال غرب البلاد، ست دول من هذه القارة بشحنات حبوب مجانية "في الأشهر المقبلة".

وأكد في خطابه الافتتاحي الذي نقله التلفزيون الروسي، "في الأشهر المقبلة سنتمكن من تأمين شحنات مجانية من 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب لبوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا" على خلفية قلق دول إفريقية من توقف اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قبل فترة قصيرة.

وقال بوتين في سان بطرسبرج خلال قمة روسيا-إفريقيا الثانية أمس، إن "روسيا لا تزال موردا موثوقا للغذاء إلى إفريقيا"، موضحا أن بلاده ترغب في تزويد بعض الدول بما يراوح بين 25 و50 ألف طن من الحبوب مجانا خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

وأشار، إلى أن التجارة الروسية الإفريقية نمت 35 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم العقوبات المفروضة على موسكو.

وعلى صعيد متصل، أعرب موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، عن أسفه خلال الاجتماع على أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء بصورة جزئية.

وأضاف أن "إفريقيا تعاني"، بحسب ما ورد في الترجمة الروسية.

وتسعى روسيا إلى تعزيز أوجه التعاون مع إفريقيا، خلال القمة التي انطلقت الخميس، مع التركيز على صادرات الحبوب والأسمدة للدول الإفريقية.

وكانت روسيا رفضت قبل عشرة أيام تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي كان استمر لمدة عام، وسمح بتصدير ما يقرب من 33 مليون طن من الحبوب، ومنتجات غذائية أخرى.

وتعرضت روسيا لانتقادات دولية بسبب حجبها كميات كبيرة من القمح والذرة عن السوق العالمية، بسبب الحصار البحري الذي تفرضه على أوكرانيا، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ويهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باجتماعاته مع قادة الدول الإفريقية، إلى إظهار أنه ليس معزولا على المستوى الدولي، رغم الحرب الجارية. كما يعتزم مواصلة المباحثات بشأن مبادرة السلام الخاصة بتسوية الصراع مع أوكرانيا، والتي تتضمن مشاركة دول إفريقية، بحسب ما أعلنه الكرملين.

وعقدت القمة الروسية-الإفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - إفريقيا"، على مدار يومين أمس واليوم.

وقلصت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو مكاسبها عند الإغلاق عقب ارتفاعها إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في وقت سابق من الجلسة بعد أن أثارت هجمات روسية على موانئ أوكرانية مخاوف بشأن الإمدادات العالمية على المدى الطويل.

ووفقا لـ"رويترز"، يترقب المتعاملون مزيدا من التطورات في البحر الأسود، فيما هبطت العقود الآجلة للذرة وفول الصويا بفعل عمليات بيع لأسباب فنية وتوقعات بأن الطقس الحار في منطقة الغرب الأوسط الأمريكية قد لا يدوم طويلا.

وارتفع عقد أيلول (سبتمبر) للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة عامين وثلاثة أرباع سنت لتبلغ عند التسوية 7.60 دولار وربع سنت للبوشل، متراجعا من قفزة 7.77 دولا وربع سنت للبوشل، هي الأعلى للعقد منذ 21 شباط (فبراير).

أما عقد كانون الأول (ديسمبر) للذرة فاختتم التعاملات منخفضا ثلاثة سنتات إلى 5.65 دولار وربع سنت للبوشل، وتراجع عقد تشرين الثاني (نوفمبر) لفول الصويا أربعة سنتات ونصف سنت للبوشل ليبلغ عند التسوية 14.20 دولار للبوشل.

وكانت أسعار القمح في مجلس شيكاغو للتجارة قد ارتفعت إلى الحد المسموح به يوميا وهو 60 سنتا أمس الأول، بعد أن دمرت روسيا مستودعات للحبوب الأوكرانية على نهر الدانوب في هجوم بطائرة مسيرة، مستهدفة طريق تصدير حيويا لكييف في حملة جوية موسعة بدأتها موسكو الأسبوع الماضي بعد انسحابها من اتفاق الحبوب في البحر الأسود.

لكن السوق تراجعت عن أعلى مستوى لها في خمسة أشهر الثلاثاء مع إبطاء روسيا على ما يبدو وتيرة هجماتها على الموانئ الأوكرانية.

إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء "تاسر" السلوفاكية عن جوزيف بيريس وزير الزراعة السلوفاكي قوله إن بلاده تسعى إلى دعم أوكرانيا في تصدير إنتاجها من الحبوب إلى أسواق العالم، شريطة ألا يضر ذلك بقطاع الزراعة السلوفاكي.

ويقترح بيريس إنشاء "ممرات تضامنية" تكفل استخدام سبل النقل البري والحديدي والمائي، لتصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية. لكنه لفت إلى أن هذه الطرق مكلفة نسبيا.

يشار إلى أن أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم. وتضررت الصادرات الأوكرانية بسبب الحصار الروسي لموانئ البلاد على البحر الأسود، عقب انهيار اتفاق كان يسمح بتصديرها بشكل آمن.

وأضاف بيريس، "تكافح سلوفاكيا من أجل دعم أوكرانيا قدر المستطاع في مجال البنية التحتية، بحيث تكون ظروف النقل سلسة قدر الإمكان وتذهب الحبوب إلى المكان الأشد احتياجا لها". وعرض وزير الزراعة الليتواني كيستوتيس نافيكاس في بروكسل الثلاثاء تقديم العون في تصدير الحبوب الأوكرانية.