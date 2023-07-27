"المركزي الأوروبي" يرفع الفائدة إلى 4.25 % .. وقف الزيادات مرهون بالبيانات الاقتصادية

أعلن البنك المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 4.25 في المائة.

وتعد هذه تاسع مرة على التوالي يسعى فيها البنك المركزي لمكافحة التضخم المستمر في منطقة اليورو، وفقا لـ"الألمانية".

ويشار إلى أنه كان من المتوقع على نطاق واسع رفع معدل الفائدة، كما أن رئيسة البنك كريستين لاجارد كانت قد ألمحت سابقا لزيادة معدل الفائدة خلال الشهر الجاري.

وسيقرض البنك المركزي الأوروبي الآن البنوك المركزية بفائدة تقدر بـ4.25 في المائة. وستحظى الأموال المودعة من جانب البنوك لدى البنك المركزي بفائدة تقدر بـ3,75 في المائة في المستقبل.

وآخر مرة بلغ فيها معدل الفائدة 4.25 في المائة كان مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2008 في بداية الأزمة المالية العالمية.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد بدأ سلسلة غير مسبوقة من عمليات رفع معدل الفائدة منذ تموز (يوليو) 2022 في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم.

في غضون ذلك، أعلنت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنها ستكون "منفتحة" في قراراتها المقبلة بشأن أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن المؤسسة المالية قد تقرر وقف هذا الإجراء بعد رفعها مرات عدة.

وقالت في مؤتمر صحافي في فرانكفورت "سنكون في غاية الانفتاح فيما يتعلق بالقرارات التي ستتخذ في أيلول (سبتمبر) وفي الاجتماعات التالية" التي ستعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وأوضحت "ننتقل إلى مرحلة نعتمد فيها على البيانات الاقتصادية" التي سيتقرر في ضوئها "ما إذا كنا نرفع (المعدلات) أو إذا سنتوقف عن ذلك".

وأضافت "قد نقرر زيادة أو توقفا. سيكون ذلك رهنا بالاجتماعات"، مؤكدة أن مجلس الحكام لن يخفض بأي حال من الأحوال معدلاته في الاجتماعات المقبلة.

واستمر معدل التضخم بالتراجع في منطقة اليورو في حزيران (يونيو) مع انخفاض تكاليف الطاقة رغم أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ما زالت مرتفعة.

وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 5.5 في المائة هذا الشهر، مقارنة بـ6.1 في المائة في أيار (مايو)، بحسب وكالة "يوروستات" التابعة للاتحاد الأوروبي.

وكان التحسن أفضل بقليل مما توقعه محللون استطلعت بلومبيرج آراءهم وتحدثوا عن نسبة 5.6 في المائة.

وبما أن أسعار المواد الاستهلاكية ما زالت أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، يتوقع محللون بأن يتواصل رفع معدلات الفائدة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 11.7 في المائة في يونيو، مقارنة بـ12.5 في المائة في مايو.

وذكرت الوكالة بأن التضخم في أسعار الطاقة في منطقة اليورو تراجع أكثر إلى مستويات سلبية في مايو، لينخفض بنسبة 5.6 في المائة في يونيو بعدما سجل تراجعا بنسبة 1.8 في المائة في مايو.

وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والتبغ المتذبذبة، بعض الشيء إلى 5.4 في المائة في يونيو مقارنة بـ5.3 في المائة في مايو.

ويعد التضخم الأساسي مؤشرا رئيسا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ في فرانكفورت مقرا.

تقدم بيانات التضخم هذا الأسبوع صورة متفاوتة لكنها سمحت للبعض بالتوصل إلى استنتاجات بأن أسعار المواد الاستهلاكية المرتفعة لم تترسخ كثيرا في أوروبا.

وارتفع معدل التضخم السنوي في ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، إلى 6.4 في المائة في يونيو، مقارنة بـ6.1 في المائة في مايو.

لكن إسبانيا سجلت تباطؤا في معدل التضخم السنوي وصل إلى 1.9 في المائة في يونيو بفضل تراجع أسعار الوقود والكهرباء والأغذية.

وأفادت "يوروستات" أن بين الدول الـ20 التي تستخدم اليورو، سجلت لوكسمبرج أقل معدل تضخم بلغ 1.0 في المائة في يونيو.

ووفق بيانات أخرى لـ"يوروستات"، بقي معدل البطالة في منطقة اليورو مستقرا في مايو عند 6.5 في المائة.