لاجارد: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب يؤدي إلى ارتفاع التضخم

حذرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم من أن قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية قد يؤدي إلى رفع أسعار المواد الغذائية ومفاقمة التضخم.

وقالت لاجارد وفقا لوكالة فرانس برس إن الانسحاب ينطوي على خطر ارتفاع التضخم.

يأتي ذلك بعد رفع المركزي الأوروبي معدلات الفائدة للمرة التاسعة على التوالي لمواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الاستهلاكية.