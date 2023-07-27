فولكسفاجن تربح 8.5 مليار يورو خلال النصف الأول

أعلنت مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية للسيارات، تسجيل أرباح في ألمانيا خلال النصف الأول من العام، بلغت بعد احتساب الضرائب 8.5 مليار يورو (9.45 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وبلغت الأرباح التشغيلية للمجموعة، قبل البنود الخاصة، 11 مليار يورو، مقابل 13 مليار يورو العام الماضي.

ووصلت الأرباح التشغيلية، قبل تأثير التقييم بشكل رئيس من التحوط ضد السلع خارج محاسبة التحوط، 13.9 مليار يورو، بزيادة نحو 13 في المائة. ونتج عن ذلك هامش مماثل بنسبة 8.9 في المائة خلال الفترة نفسها بحسب "الألمانية".

وزادت الإيرادات خلال النصف الأول من العام بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 156 مليار يورو، مدفوعة بالتعافي المستمر في الحجم، إضافة إلى المزيج القوي والأسعار.