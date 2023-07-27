الصين تصدر إنذارا باللون الأزرق لمواجهة الحمل الحراري

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين، اليوم، إنذارا باللون الأزرق لمواجهة طقس شديد الحمل الحراري في أجزاء عديدة من البلاد.

وأفاد المركز أنه ابتداء من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم وحتى الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة، من المتوقع أن تجتاح عواصف رعدية ورياح قوية وبرد أجزاء من نينغشيا ومنغوليا الداخلية وهيلونغجيانغ وجيلين وشانشي وخبي وآنهوي وجيانغسو وهونان وجيانغشي وتشجيانغ وفوجيان وسيتشوان وقوانغدونغ وتايوان.

وأضاف المركز أن أمطارا قصيرة وغزيرة يتوقع أن يبلغ منسوبها الأقصى 60 ملم في الساعة، ستضرب معظم مناطق البلاد، منها أجزاء من قانسو ونينغشيا وشنشي ومنغوليا الداخلية وهيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ وشانشي وخبي وبكين وتيانجين وشاندونغ وخنان وآنهوي وجيانغسو بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وأوصى المركز بتقليل الأنشطة في الهواء الطلق، داعيا السفن التي تعمل في المياه المتأثرة أو التي تعبرها إلى العودة للموانئ أو اتخاذ مسارات التفافية.

ويوجد في الصين نظام إنذار من الطقس شديد الحمل الحراري مكون من ثلاثة مستويات مرمزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون البرتقالي أشدها، يليه الأصفر ثم الأزرق.