صندوق الاستثمارات العامة يوقع مذكرة لزيادة فرص الاستثمار في عمان

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العماني، بهدف توسيع فرص التعاون بين الطرفين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في عمان التي تعد أحد أسرع الاقتصادات نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تمنح مذكرة التفاهم مجموعة من المزايا والحوافز المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة، ما سيتيح العديد من الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعظيم المحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في عمان.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تأسيس الشركة السعودية العمانية للاستثمار، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لاستثمار ما يصل إلى 18 مليار ريال (5 مليارات دولار) في عدد من القطاعات الواعدة في سلطنة عمان.

وقامت الشركة السعودية العمانية للاستثمار بإتمام أول استثمار لها في عمان كمستثمر رئيس بنسبة تصل إلى 20 في المائة، في الاكتتاب العام لشركة أبراج لخدمات الطاقة، كما تواصل الشركة البحث عن فرص استثمارية متعددة مع جهاز الاستثمار العماني وشركاته.

ويهدف الصندوق من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز استثماراته في عمان بالاستثمار في مجموعة واسعة من فئات الأصول وعدد من القطاعات المستهدفة، بينما سيقوم جهاز الاستثمار العماني باستكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق، وتوفير كافة أوجه الدعم المطلوبة في السوق العماني.

من جهته قال يزيد الحميد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة "مذكرة التفاهم خطوة مهمة في تعزيز العلاقة بين صندوق الاستثمارات العامة وجهاز الاستثمار العماني لتوسيع فرص التعاون والاستثمار في الاقتصاد العماني، حيث يسعى الصندوق لبناء شراكات استراتيجية على المدى الطويل في المنطقة لدعم تحقيق عوائد مستدامة، ورفع القيمة للاقتصادات المحلية، بما يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر الدخل ضمن مستهدفات رؤية 2030".

فيما قال ملهم الجرف، نائب الرئيس للاستثمار في جهاز الاستثمار العماني "تأتي المذكرة استنادا إلى علاقاتنا الراسخة مع صندوق الاستثمارات العامة التي تهدف إلى إتاحة العديد من الفرص للمزيد من التعاون مع الصندوق، وبناء الشراكات الاستراتيجية لدعم تنويع الاقتصاد في المملكة والسلطنة، بما يسهم بخلق فرص شراكة للقطاع الخاص في كلا البلدين، وذلك تماشيا مع جهود جهاز الاستثمار العماني لجذب الاستثمارات المباشرة ضمن أهداف رؤية عمان 2040".