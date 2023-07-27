جراء ارتفاع الطلبيات .. "إيرباص" تربح 1.18 مليار دولار خلال الربع الثاني

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص اليوم، ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من 2023 بنسبة 55 في المائة إلى 1.06 مليار يورو (1.18 مليار دولار) مقابل 682 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح السهم الواحد 1.34 يورو مقابل 0.87 يورو خلال الربع الثاني من العام الماضي، في حين أبقت الشركة على توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل، وتستهدف الشركة تسليم 720 طائرة مدنية خلال 2023 مع تحقيق أرباح تشغيل بقيمة ستة مليارات يورو.

في الوقت نفسه زادت أرباح تشغيل إيرباص بعد حساب الضرائب والفوائد بنسبة 34 في المائة سنويا إلى 1.85 مليار يورو، بما يعكس بشكل أساسي زيادة معدل تسليمات الطائرات التجارية والتأثير الإيجابي لتغير أسعار الصرف، كما زادت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 24 في المائة إلى 15.90 مليار يورو

يأتي ذلك في حين بلغ إجمالي الطلبيات التي تلقتها إيرباص خلال النصف الأول من 2023، نحو 1080 طائرة مقابل 442 طائرة خلال الفترة نفسها من 2022، كما سجلت صافي طلبيات قدره 1044 طائرة بعد إلغاء طلبيات 259 طائرة في العام السابق.

وبحسب الشركة، فإن برنامج زيادة إنتاج الطائرة إيه 220 يواصل المضي في اتجاه إنتاج 14 طائرة شهريا بحلول منتصف العقد الحالي، وبالنسبة لعائلة إيه 320 يواصل برنامج زيادة الإنتاج التقدم 75 طائرة شهريا في 2026.