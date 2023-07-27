المركزي الأوروبي يستعد لرفع الفائدة مرة أخرى .. خيارات سبتمبر مفتوحة

يستعد البنك المركزي الأوروبي، لرفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي اليوم، ويبقي الباب مفتوحا لمزيد من التحركات حيث يجذب التضخم المستمر والأدلة المتزايدة على الانكماش الاقتصادي صانعي السياسة في اتجاهات معاكسة.

وفي مسعى لمحاربة الارتفاع التاريخي في الأسعار، رفع المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمقدار 4 نقاط مئوية منذ يوليو الماضي، ووعد بشكل أساسي بزيادة ربع نقطة أخرى هذا الشهر، ما يجعل نتيجة اجتماع يوم الخميس شبه مؤكدة.

لكن من المرجح أن يتخلى البنك المركزي للدول العشرين التي تستخدم اليورو، عن ممارسته المتمثلة في الإشارة إلى خطوته التالية، واعدا باتباع نهج يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماعات بدلا من ذلك.

وبحسب "رويترز" سيجعل ذلك المستثمرين يخمنون ما إذا كان رفع سعر الفائدة قادما في سبتمبر أو إذا كان يوليو، يمثل نهاية أسرع موجة تشديد للبنك المركزي الأوروبي على الإطلاق.

ومع ذلك، هناك شيء واحد واضح: نهاية زيادات الأسعار تقترب بسرعة، ويبدو أن النقاش يدور حول حركة صغيرة أخرى قبل أن تظل المعدلات ثابتة لما يعتقد بعض صانعي السياسة أنه سيكون وقتا طويلا.

وتكمن مشكلة البنك المركزي الأوروبي في أن التضخم ينخفض ​​ببطء شديد وقد يستغرق حتى 2025 لينخفض ​​إلى 2 في المائة، حيث تسربت زيادة الأسعار المدفوعة في البداية بواسطة الطاقة إلى الاقتصاد الأوسع من خلال مكاسب كبيرة وتغذي تكلفة الخدمات.

في حين أن التضخم الإجمالي هو الآن نصف ذروته في أكتوبر، إلا أن نمو الأسعار الأساسي الذي يصعب كسره، يحوم بالقرب من ارتفاعات تاريخية وربما تسارع هذا الشهر.

كما أن سوق العمل ضيقة بشكل استثنائي، حيث أدى الانخفاض القياسي في معدل البطالة إلى زيادة مخاطر ارتفاع الأجور بسرعة في الأعوام المقبلة حيث تستخدم النقابات قدرتها التفاوضية المتزايدة لتعويض الدخل الحقيقي الذي فقده بسبب التضخم.

ولهذا السبب، يبحث العديد من المستثمرين والمحللين عن قيام البنك المركزي الأوروبي بالضغط مرة أخرى في سبتمبر، والتوقف فقط إذا قدمت بيانات الأجور في الخريف الراحة.

ومن الواضح أن الحالة المزاجية تتغير مع تباطؤ الاقتصاد، في حين أن الأسواق قامت بتسعير ارتفاع آخر لسعر الفائدة قبل أسابيع قليلة فقط، إلا أن المستثمرين منقسمون الآن، ويتوقع الكثيرون أن تكون الخطوة الأخيرة في يوليو.

وقال سالومون فيدلر من بيرينبيرج "نرى احتمالا بنسبة 60 في المائة، أن ترتفع الفائدة الأوروبية مرة أخرى بـ 25 نقطة في 14 سبتمبر، حيث تشير البيانات الأكثر ليونة مثل الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو، إلى احتمالية متزايدة لبقاء البنك المركزي على حاله في سبتمبر بالفعل".

ومع ذلك، فإن المزيد من التشديد سيكون متسقا مع التعليقات الصادرة عن مجموعة من صانعي السياسة، بما في ذلك إيزابيل شنابل عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، الذي قال إن رفع أسعار الفائدة كثيرا سيكون أقل تكلفة من عدم رفعها بدرجة كافية.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع أمس، تكاليف الاقتراض وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التشديد، على الرغم من أن جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، أعطى القليل من التلميحات حول سبتمبر، وهو موقف من المرجح أن ينسخه البنك المركزي الأوروبي.

وقال أناتولي أنينكوف من سوسيتيه جنرال "لا نرى مجالا كبيرا لتخفيف الانحياز الصقوري حتى الآن، ما زلنا نرى مخاطر ارتفاع التضخم بشكل أساسي ونتوقع ارتفاعا نهائيا بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، قبل أن ينتقل التركيز إلى الميزانية العمومية في نهاية العام".

لكن الآفاق الاقتصادية المتلاشية بسرعة، من شأنها أن تخفف من أي تفاؤل، ومن المرجح أن تتخذ كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي نبرة حذرة بعد سلسلة من البيانات في الأيام الأخيرة، تشير إلى أن المعدلات المرتفعة تؤثر بالفعل في النمو.

وتشير مؤشرات الأعمال والمستثمرين ومعنويات المستهلكين واستطلاعات الإقراض المصرفي، إلى استمرار التدهور بعد أن تجنبت منطقة اليورو الركود في الشتاء الماضي.

ومع دخول التصنيع في ركود عميق، أظهر قطاع الخدمات الذي كان مرنا في السابق، علامات التراجع على الرغم مما من المرجح أن يكون موسما رائعا لعطلة الصيف، فمن الصعب أن نرى من أين سيأتي أي انتعاش.

ومثل هذا الضعف، الذي تفاقم بسبب فقدان القوة الشرائية بعد أن أدى التضخم إلى تآكل الدخل الحقيقي، يمكن أن يدفع ضغوط الأسعار إلى الانخفاض أسرع مما يتوقع البعض، مما يترك عملا أقل للبنك المركزي للقيام به.

وهذا هو السبب الرئيس وراء بدء توازن التوقعات في الابتعاد عن رفع آخر لسعر الفائدة، مع تركيز الاقتصاديين بشكل متزايد على المدة التي ستظل فيها الأسعار مرتفعة.

وقال ماركو واجنر من كومرتس بنك "من غير المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أكثر في سبتمبر، ومع ذلك فإن الضغط التصاعدي العنيد على الأسعار في قطاع الخدمات الناشئ من المرجح أن يجادل ضد خفض أسعار الفائدة العام المقبل".