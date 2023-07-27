الأسهم السعودية .. تراجع وتيرة الارتفاع مع عدم ظهور نتائج مالية تحرك السوق

ارتفعت الأسهم السعودية 23 نقطة لتصل إلى 11906 نقاط بنحو 0.2 في المائة لتعزز مستوياتها الأعلى منذ تشرين الأول (أكتوبر)، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثلاث نقاط ما يعادل 0.21 في المائة. وتراجعت وتيرة الارتفاع عن الجلسة السابقة مع عدم ظهور نتائج الشركات المالية التي كانت تلعب دورا في تحرك السوق في الفترة الأخيرة. وينتظر أن يقيم المتعاملون في السوق قرار اجتماع الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة وتداعياته على الأسواق المالية.

من ناحية فنية، تواجه السوق مقاومة عند 11940 نقطة بينما الدعم 11780 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11892 نقطة، وسجل أدنى نقطة عند 11848 نقطة فاقدا 0.29 في المائة، بينما الأعلى عند 11917 نقطة كاسبا 0.29 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11906 نقاط رابحا 23 نقطة بنحو 0.2 في المائة. وتراجعت السيولة 2 في المائة بواقع 160 مليونا، لتصل إلى 6.6 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو ثمانية ملايين إلى 251 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 1 في المائة لتصل إلى 402 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية، تصدر المتراجعة "التأمين" بواقع 1.40 في المائة، يليه "الاتصالات" بـ1 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 0.92 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 2.66 في المائة، ثم "تجزئة الأغذية" بمقدار 2.04 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 1.27 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 25 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 20 في المائة ما يمثل 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 7 في المائة بنحو 446 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "مجموعة الحكير" بنحو 9.59 في المائة ليبلغ 2.40 ريال، يليه "تنمية" بـ5.07 في المائة ليصل إلى 120.20 ريال، وحل ثالثا سهم "سابك للمغذيات الزراعية" 4.48 في المائة حيث أغلق عند 140 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "عناية" بواقع 3.86 في المائة ليغلق عند 11.96 ريال، يليه مصرف الإنماء بـ3.52 في المائة إلى 38.35 ريال، وحل ثالثا سهم "مدينة المعرفة" بمقدار3.47 في المائة ليقفل عند 15 ريالا. وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 577 مليون ريال، يليه "سابك للمغذيات الزراعية" بنحو 404 ملايين ريال، وحل ثالثا "أرامكو السعودية" بـ355 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية