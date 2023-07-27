ارتفاع معظم البورصات الخليجية مدعومة بأرباح الشركات

أغلقت معظم البورصات الخليجية مرتفعة أمس مدعومة بأرباح الشركات، غير أن المكاسب كانت محدودة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وهبطت أسعار النفط مع توخي المستثمرين الحذر وسط توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وبسبب زيادة محتملة في إمدادات النفط الخام الأمريكية.

وبحسب "رويترز"، زاد مؤشر دبي 0.6 في المائة مدعوما بقفزة نسبتها 14.9 في المائة في سهم شركة الخليج للملاحة.

وبعد انتهاء ساعات التداول، أعلن بنك المشرق، الذي استقر سهمه دون تغير، أرباحا فصلية صافية قدرها 1.91 مليار درهم (520.03 مليون دولار)، ارتفاعا من 796.4 مليون درهم قبل عام.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.4 في المائة. وارتفع سهم "الجرافات البحرية الوطنية" 1.8 في المائة عند الإغلاق بعد إعلان الشركة زيادة كبيرة في أرباح الربع الثاني.

وزاد المؤشر القطري 2.2 في المائة مع ارتفاع معظم الأسهم المدرجة عليه ومن بينها سهم بنك قطر الدولي الإسلامي الذي صعد 2.4 في المائة.

وأعلن البنك صافي أرباح قدره 615.1 مليون ريال في النصف الأول من العام، مقارنة بـ571.1 مليون ريال قبل عام.

كما ارتفع سهم "فودافون قطر" 1.1 في المائة عقب زيادة أرباحها في النصف الأول.

وتراجع مؤشر البحرين 0.16 في المائة إلى مستوى 1984 نقطة بضغط قطاعات المال والاتصالات والصناعات. وانخفض مؤشر مسقط 0.3 في المائة عند 4767 نقطة. واستقر مؤشر الكويت عند 8105 نقاط. وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.5 في المائة. وظل التداول في البورصة المصرية ضعيفا في ظل أداء فاتر وأحجام تداول محدودة.

وقال أحمد نجم، رئيس أبحاث السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "إكس.إس دوت كوم"، إن المؤشر الرئيس قد يكون معرضا للتراجع ما لم تتحسن ظروف التداول.