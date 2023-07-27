مؤشرات وول ستريت تهبط مع تقييم المستثمرين نتائج متباينة لمايكروسوفت وألفابت

انخفضت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس، بينما يقيم المستثمرون النتائج المتباينة لشركتي مايكروسوفت وألفابت.

وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 92.08 نقطة بواقع 0.26 في المائة إلى 35345.99 نقطة. وبدأ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول متراجعا 8.50 نقطة أو 0.19 في المائة عند 4558.96 نقطة، فيما فتح مؤشر ناسداك المجمع منخفضا 21.03 نقطة بنحو 0.15 في المائة إلى 14123.52 نقطة.

من جهة أخرى، قطعت الأسهم الأوروبية أمس موجة صعود استمرت ست جلسات متأثرة بنتائج مخيبة للآمال من شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة "إل.في.إم.إتش" إضافة إلى توتر السوق قبل إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة بعد أن سجل أمس الأول أطول سلسلة مكاسب له منذ كانون الثاني (يناير). وتراجع سهم "إل.في.إم.إتش" 5.2 في المائة ليسجل أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية فيما يقرب من 17 شهرا بعد نمو مبيعاتها بما يتماشى مع التوقعات. وهبط مؤشر كاك 40 الفرنسي الذي يضم عديدا من الشركات الفاخرة، بنحو 1.3 في المائة. وتراجع "دويتشه بنك" بواقع 1 في المائة تقريبا بعد أن سجل البنك الألماني انخفاضا بـ27 في المائة في أرباح الربع الثاني مع تراجع عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وقفزت أسهم "رولز رويس" 21.2 في المائة بعد أن رفع مهندس الطيران البريطاني توقعاته لأرباح التشغيل للعام بأكمله بنحو 45 في المائة. وفي آسيا، انخفض مؤشر نيكاي الياباني بشكل طفيف أمس تحت ضغط تراجع أسهم شركات صناعة السيارات والإطارات، فيما عكف المستثمرون على البيع لجني الأرباح قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي، الذي يستمر يومين هذا الأسبوع. وتراجع نيكاي 0.04 في المائة ليغلق عند 32668.34 نقطة. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 في المائة إلى 2283.09 نقطة.

ويميل بنك اليابان المركزي نحو التمسك بسياسته الخاصة بالسيطرة على العوائد دون تغيير، إذ يفضل صانعو السياسة التدقيق في مزيد من البيانات لضمان استمرار ارتفاع الأجور والتضخم. ونزلت أسهم شركات صناعة الإطارات 1.31 في المائة وسجلت أسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو.

وهبط سهم "بريدجستون" 1.27 في المائة وهبط سهم "يوكوهاما رابر" 2.22 في المائة.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات 1.12 في المائة، مع هبوط سهم "إيسوزو موتورز" 1.77 في المائة ونزول سهم "سوبارو" 1.93 في المائة وتراجع سهم "مازدا موتور" 1.72 في المائة.