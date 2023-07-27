«نمو» تفقد 523 نقطة بتداولات قيمتها 45 مليون ريال

فقدت السوق الموازية "نمو" 523 نقطة بنحو 2 في المائة لتغلق عند 24589 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 20 في المائة، ما يعادل 7.7 مليون إلى 45 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 49 في المائة بنحو مليون سهم لتبلغ 3.2 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 4985 صفقة مرتفعة 761 صفقة بمقدار 18 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الدولية" بنحو 12 في المائة ليبلغ 3.50 ريال، يليه "آفاق الغذاء" بـ8.6 في المائة ليصل إلى 62.80 ريال، وحل ثالثا سهم "لدن" 8.4 في المائة، حيث أغلق عند 3.36 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الرعاية المستقبلية" بواقع 15 في المائة ليغلق عند 23 ريالا، يليه "جاز" بـ8.5 في المائة إلى 73.20 ريال، وحل ثالثا سهم "العبيكان للزجاج" بمقدار 6.2 في المائة إلى 77.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "بروميديكس" بنحو 14 مليون ريال، ثم "الرعاية المستقبلية" بقيمة 4.7 مليون ريال، وحل ثالثا "الدولية" بمبلغ 4.1 مليون ريال.