3.4 مليون برميل يوميا صادرات الخام العراقية من الموانئ الجنوبية

كشف مسؤول بقطاع النفط العراقي أن متوسط صادرات النفط العراقية من الحقول وسط وجنوبي العراق استقرت عند سقف 3.4 مليون برميل منذ مطلع الشهر الحالي حتى الآن.

وقال باسم عبدالكريم الشمخاني، المدير العام لشركة نفط البصرة لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة أمس، إن عمليات ضخ النفط من الحقول الجنوبية في محافظات البصرة وواسط وميسان وذي قار مستقرة عند سقف 3400 مليون برميل يوميا بحسب التزام وزارة النفط بخطة تحالف "أوبك +"، عبر موانئ تصدير النفط الخام الإقليمية شمالي الخليج. وأوضح "أن العراق ملتزم بخطة واتفاق التحالف المبرم في يونيو الماضي القاضي بخفض إنتاج النفط الخام لدول منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها".

ووفقا لـ"الألمانية" ذكر الشمخاني، أن معدل إنتاج النفط الخام في حقول شركة نفط البصرة يبلغ حاليا حدود 3250 مليون برميل يوميا، ويؤمل أن يصل إلى خمسة ملايين برميل يوميا، وفقا لخطة وزارة النفط المعلنة.