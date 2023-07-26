السعودية تجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 8.12 مليار ريال خلال الربع الأول .. الأعلى في 7 فصول

جذبت السعودية استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 8.12 مليار ريال (2.16 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 7.4 مليار ريال (1.96 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة ارتفاعا 10.2 في المائة.ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول أعلى مستوى في سبعة فصول، أي منذ الربع الثاني من 2021، التي شملت على صفقة أرامكو مع ائتلاف دولي بشأن بيع حصة من شركة تابعة بقيمة 46.5 مليار ريال "12.4 مليار دولار".وباستثناء صفقة أرامكو، فإن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من العام الجاري يعد الأكبر منذ الربع الثالث من 2015.ومقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2022) نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 12.4 في المائة، وهو أكبر نمو فصلي في سبعة فصول، حيث كانت عند 7.22 مليار ريال.ويعود الارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل الجهود، التي تبذلها الدولة لتذليل عقبات الاستثمار الأجنبي في المملكة، وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة عدد الشركات، التي قررت فتح مقارها في المملكة، بجانب الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في ظل رؤية 2030 ومشاريعها الضخمة وخصخصة عديد من القطاعات.وجذبت السعودية استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 29.6 مليار ريال (7.9 مليار دولار) خلال العام الماضي 2022، مقابل 72.3 مليار ريال (19.28 مليار دولار) في 2021، لتبلغ 101.9 مليار ريال خلال العامين الأخيرين.والاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2022، سجلت ارتفاعا للعام الخامس على التوالي، والأعلى منذ 2015، في حال استبعاد صفقة "أرامكو" التي تمت في 2021.وتستهدف السعودية زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816 في المائة خلال عشرة أعوام (من 2021 حتى 2030)، ليبلغ 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) سنويا بحلول 2030.وحدة التقارير الاقتصادية