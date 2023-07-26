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الرياضة

الاتفاق يضم الفرنسي ديمبلي والاسكتلندي هندري

الاتفاق يضم الفرنسي ديمبلي والاسكتلندي هندري

"الاقتصادية" من الرياض

أعلن نادي الاتفاق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم عن ضم المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي كما أعلن تعاقده مع الاسكتلندي جاك هندري مدافع كلوب بروج البلجيكي.
وخاض الأخير، البالغ 28 عاما، 11 مباراة مع كلوب بروج في الموسم المنصرم.
وأصبح هندري أولى صفقات الاتفاق في فترة الانتقالات الحالية.

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سمات

نادي الاتفاق الرياضة دوري روشن الدوري السعودي

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