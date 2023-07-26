الاتفاق يضم الفرنسي ديمبلي والاسكتلندي هندري

أعلن نادي الاتفاق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم عن ضم المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي كما أعلن تعاقده مع الاسكتلندي جاك هندري مدافع كلوب بروج البلجيكي.

وخاض الأخير، البالغ 28 عاما، 11 مباراة مع كلوب بروج في الموسم المنصرم.

وأصبح هندري أولى صفقات الاتفاق في فترة الانتقالات الحالية.