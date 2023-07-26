الهلال يتعاقد مع البرازيلي مالكوم لمدة 4 أعوام

أعلن الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم تعاقده مع المهاجم البرازيلي مالكوم في عقد يمتد لمدة 4 أعوام حتى 2026 /2027 قادما من زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وبث الهلال عبر حسابه على منصة أكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر مقطع فيديو لرسوم متحركة يستعرض فيه صفقاته السابقة هذا الصيف قبل ان يختمه بعبارة "مرحبا بك مالكوم".

وارفق الهلال مقطع الفيديو بعبارة "راقص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبا".

وأصبح مالكوم، مهاجم برشلونة السابق البالغ عمره 26 عاما، رابع صفقات الهلال في الصيف الحالي بعد السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي والبرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون واندرارز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش من لاتسيو.