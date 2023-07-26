مخزونات النفط الأمريكية تنخفض 600 ألف برميل الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات النفط الخام 600 ألف برميل في الأسبوع الماضي إلى 456.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 2.3 مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام تراجع 107 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وهبطت معدلات تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية في الأسبوع.

من ناحية أخرى، ذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين هبطت 786 ألف برميل إلى 217.6 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 1.7 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 245 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 117.9 مليون برميل مقابل توقعات المحللين بتراجعها 301 ألف برميل في استطلاع لرويترز.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع الأسبوع الماضي بواقع 1.58 مليون برميل يوميا.