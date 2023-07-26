الأسهم الأمريكية تستهل التداولات بالانخفاض مع ترقب قرار الفائدة

فتحت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت منخفضة اليوم بينما يقيم المستثمرون النتائج المتباينة لشركتي مايكروسوفت وألفابت قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة والذي قد يدفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية.

وبحسب "رويترز" تراجع مؤشر ​​داو جونز الصناعي 92.08 نقطة أو 0.26 في المائة عند الفتح إلى 35345.99 نقطة.

وبدأ مؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول متراجعا 8.50 نقطة أو 0.19 في المائة عند 4558.96 نقطة، فيما فتح مؤشر ناسداك المجمع منخفضا 21.03 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 14123.52 نقطة.

