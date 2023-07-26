11 مليون طن الإنتاج الزراعي في السعودية .. و 7 مليارات قروض زراعية في 2022

قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي إن تحول النظم الغذائية في المملكة أسهم في زيادة نسبة تمويل الاستثمارات الزراعية بنحو (1000 في المائة) خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، ورفع حجم القروض الزراعية إلى نحو سبعة مليارات ريال في 2022.

وخلال كلمة المملكة في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية في إيطاليا، أكد الفضلي تخصيص 12 مليار ريال لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر استيراد الغذاء، وبناء احتياطيات غذائية استراتيجية مستدامة؛ ما انعكس على ارتفاع إنتاجنا الزراعي إلى ما يزيد على 11 مليون طن، وتحقيق وفرة في المنتجات واستقرار الأسعار، إضافة إلى رفع نسب الاكتفاء الذاتي لكثير من السلع الأساسية.