ألمانيا: عدد الأطفال والمراهقين المهددين بالفقر تجاوز 2 مليون في 2022

كشفت البيانات التي أصدرها المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم أن عدد الأطفال والمراهقين دون سن 18 عاما المهددين بالفقر قارب 2.2 مليون شخص في العام الماضي.

وأوضح المكتب أن معدل خط الفقر بين هذه الشريحة وصل إلى 14.8 في المائة مشيرا إلى أن مدى قوة تعرض الأطفال والمراهقين لخطر الفقر يتوقف على تعليم الوالدين مشيرا إلى أن ما يسمى بمعدل خط الفقر للأطفال والمراهقين من آباء لديهم مؤهل تعليمي منخفض وصل في العام الماضي إلى 37.6 في المائة، وفي المقابل وصلت هذه النسبة إلى 14.5 في المائة فقط بين الأطفال والمراهقين من آباء حاصلين على مؤهل تعليمي متوسط، أما معدل خط الفقر بين الأطفال والمراهقين من آباء حاصلين على مؤهلات عليا فلم تتعد 6.7 في المائة.

تجدر الإشارة إلى أن الشخص المهدد بالفقر في ألمانيا هو من يتقاضى دخلا يقل عن 60 في المائة من متوسط الدخل لجميع سكان البلاد، ووصلت هذه القيمة في العام الماضي إلى 1250 يورو شهريا للشخص الذي يعيش بمفرده وإلى 2625 يورو شهريا بالنسبة للوالدين اللذين لديهما طفلان تقل أعمارهما عن 14 عاما.