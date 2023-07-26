بايرن ميونخ: نعلم بمفاوضات النصر مع ماني

قال هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إن النادي على علم بأن جناح الفريق السنغالي ساديو ماني في مفاوضات مع نادي النصر السعودي بشأن انتقال محتمل.

وذكر اليوم على هامش زيارته لحاكم طوكيو "تم إبلاغ بايرن بشأن هذا، لكنها ما زالت مفاوضات مبدئية، لذلك يجب علينا الانتظار ورؤية ما سيحدث"، ويتواجد بايرن حاليا في اليابان لخوض معسكر تدريبي استعدادا للموسم الجديد، وسيلتقي ممثلي النصر مع ممثلي ماني في وقت لاحق من اليوم.

وذكرت تقارير أن النصر، الذي يضم بين صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قدم راتبا شهريا كبيرا لماني. ولدى اللاعب عقد ممتد مع بايرن حتى 2025، ولكنه لا يستبعد الرحيل المبكر عن الفريق، وأشار هاينر إلى أنه لا يوجد عرض رسمي حتى الآن، ولكن تحدثت التقارير عن عرض بـ 30 مليون يورو (33.18 مليون دولار).

وانتقل ماني إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي وكانت بدايته صعبة في أول موسم له مع الفريق، حيث عانى إصابة طويلة أبعدته عن المشاركة في كأس العالم، كما أنه دخل في مشادة مع ليروي ساني داخل غرفة خلع الملابس.