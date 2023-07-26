الذهب يصعد مع ترقب المتعاملين مؤشرات "الفيدرالي" بشأن سعر الفائدة

ارتفع الذهب لكن تحركاته ظلت داخل نطاق ضيق اليوم، إذ أحجم المتعاملون عن الرهانات الكبيرة قبيل قرار السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1969.51 دولار للأوقية. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1971 دولارا.

وقال ييب جون رونج محلل الأسواق لدى آي جي "تتطلع الأسواق الأوسع نطاقا إلى فترة توقف كبيرة لسعر الفائدة فيما تبقى من العام، بينما يمكن أن يسير مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اتجاه معاكس بترك الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى في سبتمبر أو نوفمبر".

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الفضة التي سجلت 24.68 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 967.58 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1281.70 دولار.