مدعوما بارتفاع النفط .. الروبل بالقرب من 90 مقابل الدولار

استقر الروبل الروسي، بالقرب من 90 مقابل الدولار الأمريكي اليوم، مدعوما بارتفاع أسعار النفط وفترة ضريبية مواتية قادمة قبل مزادي سندات "أوزف" من قبل وزارة المالية.

وبحسب "رويترز"، فقد ظل الروبل دون تغيير مقابل الدولار عند 90.16، وفقد 0.2 في المائة ليتداول عند 99.81 مقابل اليورو في الساعة (08:00) بتوقيت جرينتش، وزاد 0.3 في المائة مقابل اليوان إلى 12.60.

وضعف الروبل هذا العام مع انخفاض الصادرات وتعافي الواردات، لكنه وصل إلى أدنى مستوى في 15 شهرا أوائل يوليو مع زيادة الضغط بشكل حاد بعد تمرد مسلح فاشل من قبل مجموعة مرتزقة فاجنر في أواخر يونيو.

وكان لرفع سعر الفائدة 100 نقطة الأسبوع الماضي من قبل بنك روسيا إلى 8.5 في المائة، تأثير فوري محدود في العملة، لكن المعدلات الأعلى من شأنها أن تقدم بعض الدعم للروبل لأنها تجعل الاستثمارات في الأصول الروسية أكثر جاذبية.

وتوقع بوغدان زفاريتش كبير المحللين في "بانك ريو"، أن تمنح الضرائب وأسعار النفط الروبل فرصة للارتفاع قبل نهاية الأسبوع "لم ينجح الروبل حتى الآن في الاستفادة الكاملة من تحسن الوضع في أسواق الطاقة".

وتراجعت الأسهم الروسية بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ شهور، حيث انخفض مؤشر "مويكس" 0.2 في المائة اليوم عند 2970.1 نقطة، بعد أن وصل إلى 2982.47 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، وأعلنت بعض الشركات الكبرى استئناف توزيعات الأرباح في يونيو ويوليو.

لكن المؤشر القائم على الروبل، لا يزال أقل بكثير من المستويات المرتفعة القياسية فوق 4000 نقطة التي سجلها في أواخر 2021، متأثرة بالجغرافيا السياسية، فيما انخفض مؤشر "روتس" القائم على الدولار 0.1 في المائة إلى 1037.6 نقطة، مسجلا في وقت سابق أعلى مستوى في شهر.