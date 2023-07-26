نفوق 51 حوتا بعد جنوحها إلى أحد شواطئ غرب أستراليا

نفقت عشرات الحيتان بعد ساعات من جنوحها إلى أحد شواطئ ولاية غرب أستراليا، على ما أعلنت السلطات اليوم.

وكانت الحيتان الطيارة طويلة الزعانف البالغ عددها 51 ضمن مجموعة تضم نحو 100 من الحيتان رصدت الثلاثاء قبالة تشينز بيتش بالقرب من مدينة ألباني الساحلية، على بعد نحو 400 كيلومتر جنوب شرق بيرث.

وأوضحت إدارة المتنزهات والحياة البرية في الولاية أنها تسعى بالتعاون مع متطوعين إلى إنقاذ 46 من الحيتان الجانحة التي لا تزال على قيد الحياة، وأنها تعتزم اقتيادها إلى المياه العميقة خلال النهار.

وأشار ناطق باسم الإدارة إلى أن "مئات العروض للمساعدة" انهالت عليها، لكنها أكدت أن لديها عددا كافيا من المتطوعين، داعية العامة إلى الابتعاد عن الشاطئ.

وأضاف أن "أولوية فريق إدارة الحوادث تتمثل في ضمان سلامة الموظفين والمتطوعين"، فضلا عن إنقاذ الحيتان.

وشرحت أن "مجموعة متنوعة من المخاطر" قائمة في منطقة العمليات، من بينها "وجود حيتان كبيرة جانحة ويحتمل أن تكون مريضة، وأسماك قرش وأمواج ومعدات كبيرة وزوارق".