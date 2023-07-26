"دوكسوري" يضرب الفلبين ويهدد سواحل تايوان والصين

ضرب إعصار دوكسوري القوي ساحل شمال الفلبين اليوم الأربعاء برياح عاتية وأمطار غزيرة مما أسفر عن فيضان أنهار وقطع الكهرباء عن الآلاف ومقتل شخص واحد على الأقل.

وأجلت السلطات الكثيرين لمناطق آمنة قبل العاصفة المصحوبة برياح سرعتها 175 كيلومترا في الساعة.

وبحسب "رويترز" وصفت إدارة الأرصاد الصينية العاصفة بأنها إعصار عات ومن المتوقع أن يحتفظ بقوته في أثناء تحركه صوب تايوان وبر الصين الرئيس.

ورفعت الإدارة بالفعل مستوى التحذير من العواصف لديها لثاني أعلى فئة وحذر إقليم قوانغدونغ من أن المنطقة ستشهد أسوأ عاصفة في نحو عقد.

وعلى مدى شهر يوليو، تسببت درجات حرارة ارتفعت لمستوى قياسي في إحداث فوضى في عدة مناطق بالعالم إذ أشعلت حرائق غابات في الولايات المتحدة ومنطقة البحر المتوسط، كما يقول العلماء إن ارتفاع درجة حرارة الكوكب سيزيد من عنف العواصف.

وذكرت وكالة إدارة الكوارث في الفلبين أن شخصا واحدا غرق بسبب الإعصار حتى الآن.

وقال خفر السواحل إن أكثر من أربعة آلاف راكب علقوا في موانئ في أنحاء البلاد إثر تعليق التنقلات البحرية في الفلبين.

وتتوقع الصين وصول الإعصار لأراضيها في وقت مبكر من الجمعة، وسيكون الإعصار الثاني الذي يضرب البر الرئيس في أقل من أسبوعين.

وتوقعت إدارة الأرصاد الصينية أن دوكسوري سيتحرك صوب الشمال الغربي بسرعة تراوح بين عشرة و15 كيلومترا في الساعة وسيصل للجزء الشمالي الشرقي من بحر الصين الجنوبي مساء اليوم الأربعاء حتى صباح غد الخميس.