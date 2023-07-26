مزادات حضورية وإلكترونية لتصفية وبيع 243 عقارا في 6 مناطق

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" إقامة 17 مزادا علنيا، خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو 2023، حيث تتنوع المزادات بين مزادات حضورية وإلكترونية وهجين لتصفية وبيع 243 عقارا متنوعا بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، موزعة على ست مناطق مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات بمنطقة مكة المكرمة، التي تشمل خمسة مزادات منها محافظة جدة لبيع 90 عقارا في مزاد جار البحر وهتون الغربية الإلكتروني جواهر مكة وثروات مكة ورسن وأعالي مكة الحضوري، ثم منطقة الرياض لبيع 18 عقارا في مزاد الأصالة الحضوري، ثم منطقة المدينة المنورة في ثلاثة مزادات لبيع 45 عقارا، وتبدأ بمزاد جيرة وأنوار طيبة (الهجين) ومزاد أرض الخير الإلكتروني، ثم المنطقة الشرقية لتشمل ثلاثة مزادات لبيع 37 عقارا في مزاد مارينا الشرق وواجهة الخبر الحضوري ومزاد مرجان الشرقية الإلكتروني، ثم منطقة حائل لبيع عشرة عقارات في مزاد آفاق حائل الإلكتروني، ثم منطقة الحدود الشمالية لبيع 21 عقارا في مزاد بدنة الإلكتروني، وانتهاء بمزادين في كل من الباحة وجازان لبيع وتصفية 22 عقارا في مزاد الخير وعبير الباحة الإلكترونيين.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعد مركزا حكوميا مستقلا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030، ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.