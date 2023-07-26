الأسهم السعودية تصعد 80 نقطة بدعم البنوك ..تزايد إفصاحات الشركات عن الربع الثاني

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها لتعزز مستوياتها الأعلى منذ تشرين الأول (أكتوبر) بعد إغلاقها في جلسة أمس عند 11882 نقطة بمكاسب 80 نقطة بنحو 0.68 في المائة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية عشر نقاط، ما يعادل 0.68 في المائة إلى 1569 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من المصارف على رأسها الإنماء، بعدما أفصح البنك عن نتائج مالية للربع الثاني بأعلى من التوقعات. ومع اقتراب انتهاء مهلة الإفصاح عن نتائج الشركات للربع الثاني ستشهد السوق كثافة في الإفصاحات خلال الفترة المقبلة، واستمرار ظهور نتائج إيجابية تعزز من الزخم الإيجابي، كما حدث في جلسة أمس. وأصبحت السوق تستند إلى مستويات 11780 نقطة كدعم، بينما المقاومة عند 11940 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11842 نقطة، وسجل أدنى نقطة عند 11834 نقطة فاقدا 0.28 في المائة، بينما الأعلى عند 11896 نقطة رابحا 0.8 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11882 نقطة رابحا 80 نقطة بنحو 0.68 في المائة. وارتفعت السيولة 7 في المائة بواقع 448 مليونا، لتصل إلى 6.7 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 30 مليونا إلى 243 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 1 في المائة لتصل إلى 404 آلاف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، تصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بواقع 1.56 في المائة، يليه "الأدوية" بمقدار 1.46 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" 0.82 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 3.27 في المائة، ثم "الاستثمار والتمويل" بـ1.73 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 1.66 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 30 في المائة بقيمة ملياري ريال، يليه "المواد الأساسية" 15 في المائة، ما يمثل مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" 7 في المائة بنحو 477 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ميدغلف للتأمين" بنحو 9.97 في المائة ليبلغ 13.46 ريال، يليه مصرف الإنماء بـ8.46 في المائة ليصل إلى 39.75 ريال، وحل ثالثا سهم "الأبحاث والإعلام" 5.04 في المائة، حيث أغلق عند 179.40 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الخليج للتدريب" بواقع 3.38 في المائة ليغلق عند 20 ريالا، يليه "الأصيل" بـ3.30 في المائة إلى 5.28 ريال، وحل ثالثا سهم "صدر" بمقدار 3.16 في المائة ليقفل عند 3.68 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 666 مليون ريال، يليه مصرف الإنماء بنحو 597 مليون ريال، وحل ثالثا البنك الأهلي بـ249 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية