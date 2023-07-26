«وول ستريت» .. أعين المستثمرين نحو تقارير الأرباح الفصلية لشركات التكنولوجيا العملاقة

ارتفعت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت عند الافتتاح أمس، بعدما توقع عدد كبير من الشركات تحقيق أرباح سنوية، بينما يترقب المستثمرون تقارير الأرباح الفصلية لشركات التكنولوجيا العملاقة.

وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 10.25 نقطة بنحو 0.03 في المائة إلى 35421.49 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 0.55 نقطة أو 0.01 في المائة عند 4555.19 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المجمع 34.37 نقطة بمقدار 0.24 في المائة إلى 14093.24 نقطة.

من جهة أخرى، صعدت الأسهم الأوروبية، أمس، مع تسجيل قطاع التعدين أفضل أداء يومي له في أكثر من ثمانية أشهر بعد تعهد الصين بالعمل على تحفيز اقتصادها المتباطئ وارتفاع أسهم شركة يونيليفر مع إعلان حجم مبيعاتها الفصلية. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة مسجلا مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.

وقفز قطاع التعدين 4.24 في المائة ليقود المكاسب في أوروبا مدعوما بآمال تحسن الطلب بعد أن تعهدت الصين -المستهلك الرئيس- بزيادة دعمها للاقتصاد.

وارتفع سهم شركة يونيليفر 4.5 في المائة بعدما أعلنت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة نموا أكبر من المتوقع لمبيعاتها الفصلية، في الوقت الذي رفعت فيه الأسعار مجددا لتعويض ارتفاع التكاليف.

وزاد سهم "أديداس" 3.7 في المائة، حيث توقعت شركة الملابس الرياضية العملاقة تسجيل خسائر تشغيل أقل هذا العام، في حين قفز "لوجيتك" بنحو 12.3 في المائة بعد رفع توقعاتها للأرباح.

وتراجع مزود البرمجيات الفرنسي "داسو سيستيمز" 5 في المائة بعد أن قال محللون إن أهداف العام بأكمله كانت "صعبة" بعد نتائج الربع الثاني.

وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكاي الياباني منخفضا، أمس، وتصدرت الخاسرين أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر، إذ تأثر الإقبال على المخاطرة بالحذر قبيل قرارات بشأن أسعار الفائدة من بنوك مركزية عالمية كبرى منها بنك اليابان المركزي.

وانخفض نيكاي 0.06 في المائة ليغلق عند 32682.51 نقطة، وذلك بعدما بلغ التراجع في وقت سابق من الجلسة 0.6 في المائة.

وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.18 في المائة عند 2285.38 نقطة.

وتشير التوقعات بشكل كبير إلى أن بنك اليابان المركزي سيبقي على سياسته بتبني أسعار فائدة شديدة الانخفاض دون تغيير في اجتماعه الذي يبدأ غدا ويستمر يومين.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه للسياسة النقدية اليوم.