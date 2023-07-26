«نمو» تكسب 1.1 % بتداولات قيمتها 37 مليون ريال

صعدت السوق الموازية "نمو" 284 نقطة بنحو 1.1 في المائة لتغلق عند 25113 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 18 في المائة، ما يعادل 5.6 مليون إلى 37 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 4 في المائة بواقع 102 ألف لتبلغ 2.1 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 4224 صفقة مرتفعة 788 صفقة بمقدار 23 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الرعاية المستقبلية" بنحو 11 في المائة ليبلغ 27 ريالا، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بـ6.6 في المائة ليصل إلى 266.40 ريال، وحل ثالثا سهم "الوسائل الصناعية" 5.2 في المائة، حيث أغلق عند 24.06 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "رواسي" بواقع 4 في المائة ليغلق عند 5.63 ريال، يليه "المركز الآلي" بـ3.8 في المائة إلى 70 ريالا، وحل ثالثا سهم "نفوذ" بمقدار 3.8 في المائة، مقفلا عند 16.10 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الرعاية المستقبلية" بنحو 12 مليون ريال، ثم "إدارات" بقيمة 2.5 مليون ريال، وحل ثالثا "الوسائل الصناعية" بمبلغ 2.4 مليون ريال.