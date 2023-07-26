النائب العام يصدر أمرا بالقبض على متحرش بطفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بقيام شخص بالتحرش بطفل أثناء بث مباشر في أحد برامج التواصل الاجتماعي والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء؛ فقد صدر أمر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بسرعة القبض على المذكور، إستنادا إلى المادتين ( 15، 17 ) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيدا لإحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة.

ووفقا لـ"واس"، شدد المصدر على الحماية العدلية للفضاء المعلوماتي، وأن استغلال الأطفال والاعتداء عليهم موجب للمساءلة الجزائية المشددة.