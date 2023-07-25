الأمم المتحدة تشكر السعودية على دعم عمليات إنقاذ "صافر"

تلقت السعودية الشكر على دعمها لمشروع عمليات إنقاذ خزان النفط العائم "صافر".

جاء ذلك في رسالة تلقاها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من منسق الشؤون السياسية باليمن ديفيد غريسلي، ومن المدير الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنساني (UNDP) عبدالله الدردري.

كما تلقت المملكة الشكر من مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اخيم شتاينر، على تبرعها الإضافي الذي أعلنته بمبلغ 8 ملايين دولار ليضاف إلى مبلغ عشرة ملايين دولار سبق التبرع بها بهذا الخصوص، وذلك خلال اجتماع شتاينر مع مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والذي تم التطرق فيه إلى عدة نقاط بشأن التحديثات على الخطة التشغيلية لخزان النفط العائم "صافر