عقبات تواجه تسلا بشأن خطط توسيع مصنعها في ألمانيا

أمرت السلطات البيئية المحلية الألمانية شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا بتغيير خططها لتوسيع مصنعها في منطقة جرونهايده بالقرب من العاصمة الألمانية برلين بإقامة مصنع لخلايا البطاريات.

وقالة وكالة البيئة في ولاية براندنبورج الألمانية في بيان بشأن طلب تسلا توسيع مصنعها إن المصنع المقترح لإنتاج خلايا بطاريات السيارات الكهربائية يوجد جزئيا في منطقة مخزون مائي تحت الأرض.

وحذر نشطاء في مجال البيئة والحفاظ عليها من مخاطر موقع المصنع المقترح.

وذكرت صحيفة تاجشبيجل اليوم إن نفس المشكلة موجودة في محطة إعادة تدوير مياه الصرف الخاصة بالمصنع.

وأشارت وكالة البيئة إلى وجود "عقبات لا يمكن التغلب عليها" تحول دون إصدار ترخيص جزئي للمشروع.

وتسعى تسلا إلى توسيع مصنع سياراتها في جرونهايده. وبحسب الشركة الأمريكية فإنها تستهدف مضاعفة طاقته الإنتاجية من 500 ألف سيارة إلى مليون سيارة سنويا، ليصبح أكبر مصنع سيارات في ألمانيا.

وتوفر خطط توسعات الشركة ما يصل إلى 22.5 ألف وظيفة. وقدمت الشركة طلبا مكونا من ثلاثة أجزاء إلى ولاية براندنبرج للحصول على الموافقة البيئية على المشروع.