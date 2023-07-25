فيفا يدير حقوق البث التليفزيوني للمنتخبات الإفريقية في تصفيات مونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم أنه سيتولى إدارة حقوق البث التليفزيوني والوسائط المتعددة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وبحسب "الألمانية" ذكر فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم أنه تم التوصل إلى اتفاق مع جميع الاتحادات الوطنية الـ 54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بموجبه سيتولي الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة حقوق البث التلفزيوني والوسائط المتعددة لجميع مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بنظام مبيعات مركزية.

وأضاف: ينص الاتفاق أيضًا على أن جميع الأرباح التي تتحقق ستوزع على جميع الاتحادات الوطنية الـ 54 الأعضاء في الكاف، هذا النموذج المركزي لبيع حقوق البث يهدف إلى تحقيق أفضل تغطية وانتشار للمباريات وتحقيق أقصى قدر من الإيرادات التي ستعود بالنفع على جميع الاتحادات الوطنية في

القارة الإفريقية"

وللمرة الأولي ستتأهل عشرة منتخبات إفريقية لنهائيات كأس العالم 2026 وهي زيادة ملحوظة عن الفرص التأهيلية الخمس التي كانت متاحة لكأس العالم

2022، وبالتالي، تُمثل هذه الفرصة الهامة لعدد من الدول الناشئة في مجال كرة القدم من جميع أنحاء إفريقيا نافذة لصنع التاريخ، وأيضا تعطي فرصة أكبر للجماهيرالإفريقية لمتابعة فرقهم وهي تتنافس للحصول على مكان في أكبر بطولة لكرة القدم.

وستكون هذه المرة الأولى التي ستتنافس فيها جميع المنتخبات الوطنية الأعضاء بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم معا منذ بداية البطولة. وبذلك، سيكون هناك رقم قياسي من 273 مباراة تأهيلية، وستقام في جميع أنحاء القارة من نوفمبر 2023 حتى نوفمبر 2025.

وسيتكون دور المجموعات للمرة الأولى من تسعة مجموعات تضم كل واحدة منها ستة فرق، تتنافس جميعها في مباريات ذهاب وإياب بنظام الدوري. وستتأهل تسعة فرق فائزة من المجموعات مباشرة إلى كأس العالم .2026 بينما ستتنافس أفضل أربع فرق حصلت على المركز الثاني على المقعد الأخير عن طريق لعب مباريات بنظام خروج المغلوب ليكتمل بها عدد الفرق المتأهله لكأس العالم 2026 وقد أُجريت قرعة التصفيات الإفريقية يوم 13 يوليو الجاري.

وبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم في تلقي طلبات من الشركات الإعلامية التي لديها القدرة على تلبية التزامات البث والإنتاج المطلوبة التي ستمكنها من تحقيق أهدافها في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشجعين وتوفير تجربة مشاهدة عالية الجودة للجماهير.