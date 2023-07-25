النفط يتجاوز 83 دولارا للبرميل .. أعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم، إذ أدت مؤشرات على تراجع الإمدادات وتعهد السلطات الصينية بدعم اقتصاد البلاد إلى رفع المعنويات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 1.09 % لتبلغ عند التسوية 83.64 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 19 أبريل الماضي.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتا أو 1.13 % لتبلغ عند التسوية 79.63 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له أيضا منذ 19 أبريل.

وحقق كلا الخامين بالفعل مكاسب لأربعة أسابيع متتالية مع توقعات بتقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج التي أعلنت عنها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين.

وفي الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، تعهد القادة بتكثيف دعم السياسات الاقتصادية.

وأظهر مسح أن النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش أكثر بكثير مما كان متوقعا في يوليو.

وفي الولايات المتحدة، أظهر مسح تباطؤ النشاط التجاري إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر في يوليو.

وقدر أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو.