وول ستريت ترتفع قبيل إعلان نتائج أعمال شركات التكنولوجيا

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الافتتاح اليوم بعدما توقع عدد كبير من الشركات تحقيق أرباح سنوية، وذلك بينما يترقب المستثمرون تقارير الأرباح الفصلية لشركات التكنولوجيا العملاقة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.03 في المائة إلى 35421.49 نقطة.

وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز مرتفعا 0.01 في المائة عند 4555.19 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المجمع 0.24 في المائة إلى 14093.24 نقطة.