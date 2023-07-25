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السعودية تدين وتستنكر الحادث الإرهابي الذي استهدف أكاديمية جالي سياد العسكرية في مقديشو

السعودية تدين وتستنكر الحادث الإرهابي الذي استهدف أكاديمية جالي سياد العسكرية في مقديشو

"الاقتصادية" من الرياض

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة للحادث الإرهابي الذي استهدف أكاديمية جالي سياد العسكرية في مقديشو عاصمة الصومال الفيدرالية الشقيقة، مما تسبب في وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وعبرت الوزارة عن خالص العزاء وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال الشقيق في هذا المصاب الجلل، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
 

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