السعودية تقفز 8 مراتب دولية في تصنيف Lloyd's List العالمي لكميات مناولة الحاويات

قفزت السعودية 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف Lloyd's List العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم في 2023.

وجاء هذا الإنجاز بعد أن قفزت المملكة من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليا في مناولة أعداد الحاويات، وبذلك رفعت تصنيفها الدولي في القدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات في موانئها البحرية.

وبحسب التقرير، عززت موانئ المملكة مكانتها الدولية بمناولة 10,439,620 حاوية في 2022، بما يؤكد مكانة المملكة اللوجستية عالميا، ودور قطاع الموانئ في دعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي بوصفه المحرك الأول لحركة الصادرات والواردات.