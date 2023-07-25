"الإنماء" يربح 1.25 مليار ريال في الربع الثاني .. بارتفاع 32.5 %

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى

ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 26.1 في المائة ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، الدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تحويل العملات، وقابل ذلك انخفاض في دخل الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 18.7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين ومصاريف الإيجارات والاستهلاكات، ومصروف خسائر الائتمان المتوقعة.