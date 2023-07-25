"الإنماء" يربح 1.25 مليار ريال في الربع الثاني .. بارتفاع 32.5 %

أعلن "مصرف الإنماء" النتائج المالية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 "ثلاثة أشهر".
|
بند
|
الربع الحالي
|
الربع المماثل من العام السابق
|
التغير%
|
الربع السابق
|
التغير %
|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات
|
3,176.1
|
1,652.6
|
92.19
|
2,782.7
|
14.14
|
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات
|
1,859.7
|
1,413.5
|
31.57
|
1,734.8
|
7.2
|
إجمالي ربح (خسارة) العمليات
|
2,436.9
|
1,932.1
|
26.13
|
2,179.4
|
11.81
|
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة
|
1,365.9
|
1,031.4
|
32.43
|
1,081.4
|
26.31
|
صافي الربح (الخسارة)
|
1,225.1
|
925.1
|
32.43
|
969.9
|
26.31
|
إجمالي الدخل الشامل
|
1,510.8
|
761
|
98.53
|
1,300.8
|
16.14
|
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي
|
325.4
|
239.9
|
35.64
|
342.5
|
-4.99
|
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى
|
746.6
|
663.2
|
12.57
|
757.8
|
-1.48
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|
بند
|
الفترة الحالية
|
الفترة المماثلة من العام السابق
|
التغير%
|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات
|
5,958.7
|
3,126.8
|
90.57
|
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات
|
3,594.4
|
2,725
|
31.9
|
إجمالي ربح (خسارة) العمليات
|
4,616.3
|
3,739.7
|
23.44
|
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة
|
2,447.3
|
1,951
|
25.44
|
صافي الربح (الخسارة)
|
2,195
|
1,749.8
|
25.44
|
إجمالي الدخل الشامل
|
2,811.6
|
1,560.1
|
80.22
|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة)
|
32,976.6
|
31,467.1
|
4.8
|
الموجودات
|
226,900.4
|
184,621.8
|
22.9
|
الاستثمارات
|
40,116.5
|
37,720.3
|
6.35
|
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار)
|
161,773.1
|
131,192.7
|
23.31
|
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي
|
667.9
|
483.3
|
38.2
|
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى
|
1,504.4
|
1,305.5
|
15.23
|
ودائع العملاء
|
177,873.8
|
130,376
|
36.43
|
ربحية (خسارة) السهم
|
1.05
|
0.85
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى
|
ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 26.1 في المائة ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، الدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تحويل العملات، وقابل ذلك انخفاض في دخل الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.
وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 18.7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين ومصاريف الإيجارات والاستهلاكات، ومصروف خسائر الائتمان المتوقعة.
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى
|
ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 11.8 في المائة ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل تحويل العملات ودخل رسوم الخدمات المصرفية، ودخل الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، والدخل من العمليات الأخرى.
وفي المقابل انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.6 في المائة نتيجة انخفاض مصروف خسائر الائتمان المتوقعة والمصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين وقابل ذلك ارتفاع في مصروف الاستهلاك.
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى
|
ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 23.4 في المائة ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، الدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تحويل العملات، وقابل ذلك انخفاض في دخل الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، والدخل من العمليات الأخرى.
وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 21.4 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين ومصاريف الإيجارات والاستهلاكات، ومصروف خسائر الائتمان المتوقعة.
|
طبيعة رأي مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
|
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي
|
لا يوجد
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
معلومات إضافية
|
تم استبعاد 12.8 مليون سهم باعتبارها أسهم خزينة عند احتساب قيمة العائد على السهم.
تم احتساب ربحية السهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 والفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 بقسمة صافي دخل الفترة بعد الزكاة "معدل بعد خصم التكاليف المتعلقة بصكوك الشريحة الأولى" على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة للفترة ويبلغ 1,991.2 مليون سهم (2022: 1,989.2 مليون سهم).
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