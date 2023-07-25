المستثمرون يقتنصون المكاسب من‭ ‬أسهم الشركات الكبرى في «وول ستريت» قبيل قرار «الفيدرالي»

صعدت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت عند الافتتاح، أمس، إذ يستعد المستثمرون لتحقيق مكاسب من‭ ‬أسهم الشركات الكبرى وشركات التكنولوجيا وسط ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 3.10 نقطة بمقدار 0.01 في المائة إلى 35230.79 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 7.05 نقطة أو 0.16 في المائة عند 4543.39 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المجمع 48.83 نقطة بواقع 0.35 في المائة إلى 14081.63 نقطة.

من جهة أخرى، أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف أمس مدعومة بارتفاع أسهم شركات الطاقة والاتصالات، وهو ما قابله مخاوف متزايدة من حدوث ركود في منطقة اليورو وتراجع البورصة الإسبانية.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أسابيع.

وانخفض المؤشر الإسباني 0.3 في المائة بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبا في وقت سابق من الجلسة بعد ظهور نتائج الانتخابات العامة التي أجريت أمس الأول التي لم تسفر عن تحقيق التكتل اليميني أو اليساري أغلبية صريحة لتشكيل الحكومة.وأظهر مسح تباطؤ أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بصورة أكبر مما كان متوقعا في تموز (يوليو) مع تراجع الطلب في قطاع الخدمات وانخفاض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ أزمة كوفيد - 19.

وارتفعت أسهم شركات الطاقة 1.5 في المائة مع زيادة أسعار النفط الخام نتيجة تقلص المعروض وزيادة التفاؤل بالإجراءات التحفيزية في الصين.

وارتفع سهم مجموعة فودافون 4.1 في المائة بعد أن أعلنت ارتفاع إيراداتها في الربع الأول.

وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكاي الياباني مرتفعا أمس، للمرة الأولى في ثلاث جلسات، مع صعود أسهم صانعي السيارات مستفيدة من تراجع الين في الوقت الذي قلص فيه المستثمرون رهاناتهم، على أن يغير البنك المركزي للبلاد سياسته النقدية هذا الأسبوع.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد هبوطها على مدى جلستين. كما زادت أسهم شركات الصلب بعد ارتفاع سهم "طوكيو ستيل" بالحد اليومي الأقصى بفضل إعلان الشركة أرباحا قوية.

وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعا 1.23 في المائة عند 32700.94 نقطة. ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر، ارتفع 198 وانخفض 25 فيما ظل اثنان دون تغير.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.84 في المائة إلى 2281.18 نقطة.

وارتفع المؤشر الفرعي لمصنعي معدات النقل 1.65 في المائة ليكون واحدا من بين القطاعات الثلاثة الأفضل أداء في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وتراجعت العملة اليابانية إلى نحو 142 ينا للدولار الجمعة.

وكان سهم "ميتسوبيشي موتورز" الأفضل أداء على مؤشر نيكاي وقفز 5 في المائة بعد الإعلان عن بيانات مالية إيجابية خلال الجلسة.

كما كان قطاع الحديد والطلب الأفضل أداء في بورصة طوكيو وارتفع بنحو 3.5 في المائة.

أما القطاعات الأسوأ أداء فتصدرها قطاع الخدمات المصرفية الذي هبط 1.3 في المائة.