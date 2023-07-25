الأسهم المحلية تكسر حالة الركود مع انتعاش السيولة .. المؤشر يتجاوز 11800 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية إلى أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) لتغلق عند 11801 نقطة رابحة 41 نقطة بنحو 0.35 في المائة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية سبع نقاط، ما يعادل 0.5 في المائة، إلى 1559 نقطة. واستطاعت السوق التحرك بشكل إيجابي مع زيادة في نشاط التداول لتكسر حالة الركود الذي سيطرت على السوق في الجلسات القليلة الماضية. وجاء الارتفاع بدعم من أسهم قيادية على رأسها "الراجحي". وتخطت السوق حاجز المقاومة 11780 نقطة وأغلقت أعلى منه، وتحتاج السوق إلى مزيد من الإغلاقات الإيجابية فوق ذلك المستوى لإبقاء وتيرة الارتفاع مستمرة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11761 نقطة، وسجل أدنى نقطة عند 11740 نقطة فاقدا 0.17 في المائة، بينما الأعلى عند 11819 نقطة كاسبا 0.5 في المائة، وفي نهاية الجلسة، أغلق عند 11801 نقطة رابحا 41 نقطة بنحو 0.35 في المائة. وارتفعت السيولة 48 في المائة بواقع ملياري ريال، لتصل إلى 6.3 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 63 في المائة بنحو 105 ملايين إلى 273 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 25 في المائة لتصل إلى 401 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بواقع 1.71 في المائة، يليه "المرافق العامة" بـ1.52 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" 1.07 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 5.13 في المائة، ثم "الاستثمار والتمويل" بمقدار 1.5 في المائة، وحل ثالثا "البنوك" 1.36 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 24 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 12 في المائة، ما يمثل 735 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 6 في المائة بنحو 365 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ميدغلف للتأمين" بنحو 8.32 في المائة ليبلغ 12.24 ريال، يليه "ملاذ للتأمين" بـ8.05 في المائة ليصل إلى 24.42 ريال، وحل ثالثا سهم "الدوائية" 5.13 في المائة حيث أغلق عند 41 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "علم" بواقع 3.74 في المائة ليغلق عند 694 ريالا، يليه "الوطنية للتعليم" بـ3.38 في المائة إلى 102.80 ريال، وحل ثالثا سهم "اللجين" بمقدار 2.91 في المائة ليقفل عند 45.10 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 960 مليون ريال، يليه "أرامكو السعودية" بنحو 288 مليون ريال، وحل ثالثا "علم" بـ268 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية