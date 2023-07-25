«نمو» تكسب 822 نقطة وسط تداولات قيمتها 32 مليون ريال

كسبت السوق الموازية "نمو" 822 نقطة ما يعادل 3.4 في المائة لتغلق عند 24828 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 9 في المائة بنحو 2.5 مليون إلى 32 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 7 في المائة بواقع 156 ألف لتبلغ 2.2 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 3436 صفقة مرتفعة 484 صفقة بمقدار 16 في المائة.

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الرعاية المستقبلية" بنحو 30 في المائة ليبلغ 24.28 ريال، يليه "لدن" بـ11 في المائة ليصل إلى 3.22 ريال، وحل ثالثا سهم "فش فاش" 7 في المائة حيث أغلق عند 19.28 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ميار" بواقع 4.3 في المائة ليغلق عند 90 ريالا، يليه "كير" بـ3.5 في المائة إلى 5.01 ريال، وحل ثالثا سهم "تدوير" بمقدار 3.4 في المائة مقفلا عند 8.89 ريال.

وكان الأعلى تداولا "فش فاش" بنحو 5.2 مليون ريال، ثم "الرعاية المستقبلية" بقيمة 3.9 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارات" بمبلغ 2.9 مليون ريال.