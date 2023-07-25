انتعاش معظم البورصات الخليجية بفضل نتائج قوية .. و«المصرية» تتراجع

أغلق معظم البورصات الخليجية على ارتفاع أمس، بسبب نتائج الشركات إلى حد كبير، لكن لا يزال تركيز المتداولين منصبا على تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتقلبات في أسواق النفط.

وبحسب "رويترز"، ارتفع المؤشر الرئيس للأسهم في أبوظبي، 1.2 في المائة إلى 9740 نقطة مدعوما بزيادة 5.8 في المائة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، بعد ارتفاع كبير في الأرباح الفصلية.

وأعلن البنك ارتفاع أرباحه في الربع الثاني من العام 61 في المائة عنها قبل عام مع زيادة الدخل من الفوائد وغيرها. وحقق البنك أرباحا صافية 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار) خلال الربع.

وفي دبي صعد مؤشر الأسهم الرئيس 0.2 في المائة إلى 3993 نقطة مع تقدم سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" 1.6 في المائة.

واستقر مؤشر قطر عند 10497 نقطة. وشهدت تعاملات أمس ارتفاع خمسة قطاعات تقدمها "النقل" بنحو 0.7 في المائة، بينما تراجع قطاعا الاتصالات والعقارات بواقع 2.6 و0.7 في المائة على الترتيب.

وزاد مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1986 نقطة.

واستقر مؤشر مسقط عند 4799 نقطة. وانخفض سهم "عمان للاستثمارات" 8.1 في المائة، و"بركاء للمياه والطاقة" 6.1 في المائة، بينما ارتفع سهم "العمانية للهندسة" 4.4 في المائة و"العمانية للتغليف" 9.9 في المائة، و"الوطنية بسكويت" 9.9 في المائة.

وانخفض مؤشر الكويت 1.1 في المائة ليبلغ 8068 نقطة.

وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.2 في المائة تحت وطأة انخفاض سهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" 1.9 في المائة.

وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "بي.دي سويس"، إن البورصة المصرية تراجعت مع استمرار انخفاض أحجام التداول وضغوط البيع من المستثمرين الدوليين.