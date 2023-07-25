الجزائر تستعد لاستقبال عروض أول مشروع لمحطات الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجا واط

عقدت في الجزائر، أمس، مراسم فتح الأظرف المتعلقة بإنجاز أول مشروع لمحطات الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجا واط. حضر خلال مراسيم التدشين التي تمت بإشراف محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري، عدد من المسؤولين الجزائريين في مجال الطاقة، إلى جانب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، وكذلك الشركات المهتمة بالمناقصة.

ووفقا لـ"الألمانية"، قال عرقاب خلال الكلمة التي ألقاها، إن "هذا المشروع يعد أول مرحلة لتجسيد البرنامج الطموح لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر، الذي يتمثل في إنجاز 15 جيجا واط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في آفاق 2035، ونحن بصدد استقبال العروض، وفتح الأظرف المتعلقة بإنجاز محطات الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجا واط، التي أطلقها مجمع سونلجاز الذي يهدف إلى إنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، تراوح قدرتها بين 80 و220 ميجا واط، موزعة عبر 12 ولاية جزائرية".

وأضاف عرقاب "أن الجزائر تسعى للتكيف مع السياق الدولي والاستجابة في الوقت نفسه للطلب الوطني المتزايد على الطاقة، ويرتكز على سياسة تطوعية تهدف لحماية البيئة والتنمية المستدامة من خلال الاعتماد على تكنولوجيات طاقة نظيفة ومستدامة، وذلك باتخاذ إجراءات ملموسة عدة للمساهمة في الجهد العالمي للحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، كجزء من التزامها باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس".

وأضاف الوزير "أن خطة عمل الحكومة، منحت الأولوية لحلول الطاقة المستدامة ذات البصمة الكربونية المنخفضة، ما يعزز جميع الإمكانات، ولا سيما في مجال الطاقة والمناجم، لإيجاد فرص اقتصادية وثروات جديدة، وكذلك توفير فرص عمل إضافية، وفي هذا السياق ونظرا لقدرات الجزائر الهائلة من الطاقة الشمسية، فقد تم تسطير برنامج لإنجاز 15 جيجا واط من الطاقات المتجددة الذي سينجز من طرف شركة سونلجاز المملوكة للدولة في الجزائر، عبر أكثر من 40 ولاية من التراب الوطني".

واختتم محمد عرقاب، كلمته بالإشارة إلى أن "مشروع إنجاز 2000 ميجا واط فرصة للشركات الوطنية الخاصة والعمومية منها، لمواكبة عجلة تنمية قطاع الطاقات المتجددة، سواء في مجال الإنجاز، ومجال تصنيع المعدات أو في مجال الخدمات. كما سيسمح أيضا بتجسيد شراكات بين مؤسسات وطنية وأجنبية ستؤدي بالتأكيد إلى بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا في هذا المجال ذات قيمة مضافة عالية".

واستقبل عرقاب، الإثنين بالجزائر العاصمة، فرانشيسكولا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والوكالة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة الجزائرية.

وتأسست "إيرينا" في عام 2009 وهي منظمة حكومية دولية تدعم البلدان في انتقالها إلى مستقبل من الطاقة المستدامة، وتمثل الوكالة المنصة الأساسية للتعاون الدولي، كما تعد مركزا للامتياز وللسياسات والتكنولوجيا والموارد المالية والمعارف في مجال الطاقات المتجددة.