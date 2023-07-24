النفط يقفز 2% .. أعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفعت أسعار النفط بنحو اثنين في المائة اليوم لتقترب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر نتيجة شح الإمدادات وزيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وكذلك الآمال المعقودة على إجراءات التحفيز الصينية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار أو 2.1 في المائة لتبلغ عند التسوية 82.74 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.67 دولار أو 2.1 في المائة ليصل إلى 78.74 دولار بعد التسوية.

وهذا أعلى إغلاق يسجله خام برنت منذ 19 أبريل وخام غرب تكساس الوسيط منذ 24 أبريل.

وارتفع الخامان القياسيان على مدى أربعة أسابيع متتالية في ظل توقعات بتقلص الإمدادات نتيجة تخفيضات الانتاج التي يتبناها تحالف أوبك+.

وذكر البنك أنه يتوقع ارتفاع أسعار النفط قليلا في الصيف بمتوسط 83 دولارا للبرميل في الربع الثالث.

وفي الصين، كشفت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح اليوم الاثنين عن إجراءات لتحفيز استثمار القطاع الخاص في بعض قطاعات البنية التحتية، وقالت إنها ستزيد الدعم المالي للمشروعات الخاصة أيضا.

