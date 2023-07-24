"بلاك روك" تستثمر 15.2 مليار دولار في أسواق الشرق الأوسط .. 43% للسعودية و12% للإمارات

تستثمر "بلاك روك" أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم نحو 15.2 مليار دولار في أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تملكها حصصا في أكثر من 400 شركة ، بحسب آخر إفصاح.ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "بلاك روك"، فإن استثمارات "بلاك روك" في منطقة الشرق الأوسط تركزت في السوق السعودية ثم "الإماراتية".تقع القيمة الأكبر لاستثمارات عملاق إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط في السعودية بقيمة تقدر بنحو 6.56 مليار دولار ما يعادل 25.6 مليار ريال سعودي، وبحصة 43 في المائة، وذلك من خلال الاستثمار في 124 شركة.وجاءت سوق الإمارات في مرتبة متقدمة باستثمارات بلغت 1.84 مليار دولار، تمثل 12 في المائة من استثمارات الشركة في المنطقة، حيث توزعت الاستثمارات على 44 شركة.بعد ذلك سوق قطر، حيث تستثمر "بلاك روك" ما قيمته 1.26 مليار دولار، من خلال 31 شركة، تليها بورصة الكويت باستثمارات بلغت 1.2 مليار دولار، لتشكل حصة كل منهما 8 في المائة.واللافت أن استثمارات "بلاك روك" في منطقة الشرق الأوسط تتركز في أسواق دول الخليج بعد وجود 4 دول في المقدمة.في حين تبلغ استثمارات الشركة في البورصة التركية 1.04 مليار دولار، أما في مصر فإن حجم استثماراتها تقدر بنحو 159 مليون ريال.ولا زالت الاستثمارات في أسواق الأسهم العمانية والبحرينية ضعيفة، مع بلوغ تلك الاستثمارات 23 مليون و4 ملايين دولار على الترتيب.وتمثل استثمارات "بلاك روك" في الشرق الأوسط نحو 0.5 في المائة من إجمالي الأصول تحت الإدارة البالغة 3.13 تريليون دولار عبر "BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST CO NA"، لا تشمل جميع صناديق "بلاك روك".وبالعودة للسوق السعودية، تشير بيانات "تداول" إلى أن ملكية المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية بلغت 390.8 مليار ريال، وقياسا على ذلك فإن ملكية "بلاك روك" تمثل نحو 6.5 في المائة تقريبا من ملكية الأجانب.وحدة التقارير الاقتصادية