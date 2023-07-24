عودة أكثر من 2000 سائح لبلادهم مع استعار حرائق الغابات باليونان

أعادت شركات تنظيم الرحلات السياحية أكثر من ألفي سائح من اليونان إلى بلادهم جوا اليوم مع استعار حرائق الغابات في جزيرة رودس، فيما وصفته الحكومة بأنها أكبر عملية إجلاء تُجرى على الإطلاق في البلاد.

ومن المقرر إقلاع المزيد من رحلات العودة اليوم وغدا فيما لا تزال الحرائق خارجة عن السيطرة. وحذرت هيئة الحماية المدنية من خطر اندلاع حرائق أخرى في كل منطقة تقريبا من اليونان في ظل موجة حارة تشهدها البلاد.

وبحسب "رويترز" أجبرت الحرائق المشتعلة منذ يوم الأربعاء في رودس السلطات على إجلاء 19 ألف شخص من منازل وفنادق في مطلع الأسبوع حيث وصلت النيران‭‭‭‭ ‬‬‬‬المستعرة إلى منتجعات ساحلية على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.

كما أدى حريق غابات إلى عمليات إجلاء بجزيرة كورفو.

وتعد رودس وكورفو من بين أفضل الوجهات في اليونان للسائحين خاصة من بريطانيا وألمانيا.

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني أمام البرلمان "لا بد أن نكون في حالة تأهب دائم خلال الأسابيع القليلة المقبلة. نحن في حالة حرب، وسنعيد بناء ما فقدناه، وسنعوض المتضررين".

وأضاف "أزمة المناخ تتجلى هنا بالفعل، وستكشف عن نفسها بكوارث أكبر في كل مكان في البحر المتوسط".

وبعد مغادرة الفنادق والمنتجعات، قضى السائحون الليل على أرضية مطار رودس في انتظار رحلات العودة إلى بلادهم. وقد غادرت أول رحلة الليلة الماضية.

وقالت وزارة النقل اليونانية إنه منذ أمس وحتى الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش) اليوم، عاد 2115 سائحا إلى بلادهم، بالأساس إلى بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، على متن 17 رحلة جوية. ووصف المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس عملية الإجلاء بأنها الأكبر في البلاد.

وقدر آندرو ميتشل، وهو وزير دولة بوزارة الخارجية البريطانية، وجود ما يصل إلى عشرة آلاف بريطاني في الجزيرة.

ووفرت السلطات في جزيرة كورفو مأوى لنحو 2500 شخص في أماكن من بينها ملاعب، لكن الكثيرين عادوا لفنادقهم اليوم.

وكثيرا ما تتعرض اليونان لحرائق غابات خلال أشهر الصيف، لكن تغير المناخ أدى إلى مزيد من موجات الحر الشديدة في جنوب أوروبا، ما أثار مخاوف من تراجع إقبال السائحين.

وتمثل السياحة 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليونان وتوفر وظيفة من كل خمس وظائف. وتعتمد رودس والعديد من الجزر اليونانية الأخرى على السياحة بشكل أكبر من ذلك.

وتجاوزت درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي 40 درجة مئوية في أجزاء كثيرة من البلاد ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع في الأيام المقبلة.