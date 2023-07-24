أسهم أوروبا ترتفع بدعم قطاعي الطاقة والاتصالات مع تراجع المؤشر الإسباني

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم مدعومة بارتفاع أسهم شركات الطاقة والاتصالات وهو ما قابله مخاوف متزايدة من حدوث ركود في منطقة اليورو وتراجع البورصة الإسبانية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أسابيع.

وبحسب "رويترز" انخفض المؤشر الإسباني 0.3 في المائة بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبا في وقت سابق من الجلسة بعد ظهور نتائج الانتخابات العامة التي أجريت أمس والتي لم تسفر عن تحقيق التكتل اليميني أو اليساري أغلبية صريحة لتشكيل الحكومة.

وأظهر مسح تباطؤ أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بصورة أكبر مما كان متوقعا في يوليو مع تراجع الطلب في قطاع الخدمات وانخفاض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ أزمة كوفيد-19.

وارتفعت أسهم شركات الطاقة 1.5 في المائة مع زيادة أسعار النفط الخام نتيجة تقلص المعروض وزيادة التفاؤل بالإجراءات التحفيزية في الصين.

وارتفع سهم مجموعة فودافون 4.1 في المائة بعد أن أعلنت ارتفاع إيراداتها في الربع الأول.