أوكرانيا تعتزم تحويل صادرات الحبوب عبر موانئ نهر الدانوب

تعتزم أوكرانيا زيادة صادراتها من الحبوب والبذور الزيتية بمقدار مليون طن شهريا، حتى وإن كانت روسيا رفضت تمديد اتفاق تم بموجبه إنشاء ممر آمن للسفن التي تحمل الحبوب عبر البحر الأسود.

وذكرت وكالة انترفاكس للأنباء، نقلا عن إذاعة صوت أمريكا، أن رئيس رابطة الحبوب الأوكرانية نيكولا جورباتشيف صرح بقوله "يمكننا اليوم بالفعل تصدير نحو 3.5 مليون طن شهريا وفي المستقبل القريب سيكون هناك تحسينات لتصل الكمية إلى 4.5 مليون طن".

وجاء في النبأ أن نحو مليوني طن من الحبوب يجري حاليا تصديرها عبر موانئ نهر الدانوب، بينما يتم جلب البقية من الدولة التي يعصف بها القتال، عبر السكة الحديد والطرق البرية.

وقال جورباتشيف "لكن قبل الحرب كنا نصدر سبعة ملايين طن شهريا عبر موانئ البحر الأسود فقط".

وأضاف أن هناك حاجة لتقليل التكاليف اللوجستية، لكيلا يقوم المزارعون الأوكرانيون بتقليص منطقة زراعة محاصيل الحبوب في الشهور القادمة.

وقال أيضا إنه يجب على المجتمع الدولي أن يمارس ضغطا على روسيا لإعادة ممر الحبوب.